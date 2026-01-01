Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Bihar Weather Today: बिहार में आज भी कड़ाके की ठंड, जानिए अगले चार दिनों का हाल

Bihar Weather Today: बिहार में आज भी कड़ाके की ठंड, जानिए अगले चार दिनों का हाल

Edited By Ramanjot, Updated: 01 Jan, 2026 09:16 AM

cold day and dense fog alert in bihar weather to remain harsh for 4 days

नए साल 2026 की शुरुआत बिहार में भीषण ठंड और घने कोहरे के साथ हुई है। साल की पहली सुबह राज्य के अधिकांश जिलों में कोहरे की मोटी चादर छाई रही, जबकि 31 दिसंबर की रात वर्ष 2025 की सबसे सर्द रात के रूप में दर्ज की गई।

Bihar Weather Today: नए साल 2026 की शुरुआत बिहार में भीषण ठंड और घने कोहरे के साथ हुई है। साल की पहली सुबह राज्य के अधिकांश जिलों में कोहरे की मोटी चादर छाई रही, जबकि 31 दिसंबर की रात वर्ष 2025 की सबसे सर्द रात के रूप में दर्ज की गई। कई जिलों में न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट देखने को मिली, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया।

उत्तर बिहार में कोल्ड डे का खतरा, 19 जिलों में Orange Alert

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार गुरुवार को उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सीवान, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी समेत कुल 19 जिलों में Cold Day Condition बनी रहने की चेतावनी है। इन इलाकों में ठंडी पछुआ हवाओं के कारण तेज कनकनी महसूस की जाएगी।

Bihar Weather | Cold Wave Alert | IMD Forecast

घने कोहरे (Dense Fog) की वजह से सुबह और रात के समय विजिबिलिटी बेहद कम रहने की संभावना है, जिससे सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हो सकता है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए Orange Alert जारी किया है।

दक्षिण बिहार को आंशिक राहत, लेकिन कोहरे से छुटकारा नहीं

वहीं दक्षिण बिहार के पटना, गया, अरवल, बक्सर, जहानाबाद, जमुई, औरंगाबाद सहित 19 जिलों में ठंड से आंशिक राहत मिलने के संकेत हैं। दिन में हल्की धूप निकल सकती है, जिससे कोल्ड डे जैसी स्थिति से कुछ राहत मिलेगी।

और ये भी पढ़े

Cold Day in Bihar | Dense Fog Warning

हालांकि, इन इलाकों में भी सुबह-शाम घने कोहरे का असर बना रहेगा। अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। इन जिलों के लिए Yellow Alert जारी किया गया है।

बीते 24 घंटे में गया सबसे ठंडा, पारा 5 डिग्री तक लुढ़का

पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड दर्ज की गई। भागलपुर, छपरा, सबौर, मधुबनी, समस्तीपुर और मुंगेर में Severe Cold Day, जबकि पटना, गया, अरवल और जहानाबाद में Cold Day की स्थिति रही।

Bihar Weather Today | Temperature Drop

तापमान की बात करें तो राज्य का अधिकतम तापमान 12.7 डिग्री से 19.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। सबसे अधिक तापमान शेखपुरा और राजगीर (नालंदा) में 19 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि गया में न्यूनतम तापमान गिरकर 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

आज का मौसम: 8 जिलों में Cold Day, 10 जिलों में Fog Alert

मौसम विभाग के मुताबिक 1 जनवरी 2026 को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा में शीत दिवस का अलर्ट जारी किया गया है।

IMD Alert Today | Weather Forecast

इसके अलावा राज्य के करीब 10 जिलों में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे खासकर सुबह और देर रात ठंड का असर ज्यादा महसूस होगा।

अगले 4–5 दिन कैसा रहेगा मौसम?

IMD के साप्ताहिक पूर्वानुमान के अनुसार, अगले 7 दिनों तक बिहार में मौसम शुष्क बना रहेगा। शुक्रवार से कुछ जिलों में ठंड और कोहरे से धीरे-धीरे राहत मिल सकती है, लेकिन उत्तर बिहार के इलाकों में घना कोहरा बना रह सकता है।

7 Days Weather Forecast | Bihar Cold Update

अगले 3 दिनों में दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी संभव है, हालांकि इसके बाद तापमान में फिर गिरावट आने के आसार हैं। 7 जनवरी तक राज्य के अधिकांश जिलों में ठंड से राहत मिलने की संभावना जताई गई है।

ठंड का असर जारी, जनजीवन प्रभावित

लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने आम लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर दिया है। सुबह और शाम सड़कों पर आवाजाही कम नजर आ रही है, जबकि गरीब और असहाय लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!