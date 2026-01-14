Main Menu

भारी पड़ा रील्स का चस्का! रेलवे ट्रैक पर ठुमके लगा रहे थे युवक और महिला, फिर पुलिस ने लिया जो एक्शन......

Edited By Harman, Updated: 14 Jan, 2026 12:56 PM

बिहार के बेगूसराय जिले से आया है। जहां रेलवे ट्रैक पर एक युवक और महिला ने डांस करते हुए वीडियो बनाई। वहीं वीडियो बनाने के बाद इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। आरपीएफ बेगूसराय द्वारा वायरल वीडियो की जांच कर कार्रवाई की गई। दोनों को पुलिस हिरासत में...

बेगूसराय: आज कल लोगों में रीलस बनाने का खुमार कदर चढ़ा हुआ है कि अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं कर रहे है। कुछ लाइक्स और व्यूज के चक्कर में अपनी जान की परवाह किए बिना खतरनाक जगहों पर रील बना रहे है। ऐसा ही एक मामला बिहार के बेगूसराय जिले से आया है। जहां रेलवे ट्रैक पर एक युवक और महिला ने डांस करते हुए वीडियो बनाई। वहीं वीडियों बनाने के बाद इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया।

वीडियो वायरल होने के बाद मामला रेलवे पुलिस के संज्ञान में आया। पुलिस ने इसे रेल सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताते हुए कड़ी कार्रवाई की। आरपीएफ बेगूसराय द्वारा वायरल वीडियो की जांच की गई। जांच में पता चला कि 28 दिसंबर 2025 को दोनों ने बरौनी कटिहार रेल खंड के लखमिनिया स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर रील बनाई थी। जिसके बाद युवक, महिला की पहचान कर कार्रवाई की गई।  दोनों को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। अनाधिकृत प्रवेश और रेल सुरक्षा में बाधा डालने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

बता दें कि सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो की भरमार है। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस उन पर कार्रवाई भी करती है। लेकिन लोग बार-बार गलती दोहरा रहे है। पुलिस द्वारा लोगों को अपील भी की जा रही है कि कुछ लाइक्स और व्यूज के चक्कर में अपनी जान जोखिम में न डालें। पर लोगों मे रील बनाने का फितूर सिर चढ़ कर बोल रहा है।
 

