पटना में 2 जनवरी तक कक्षा आठ तक के सभी स्कूल बंद, घने कोहरे और शीतलहर के बीच DM का कड़ा आदेश

पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने बुधवार को आदेश जारी कर 31 दिसंबर से दो जनवरी तक कक्षा आठ तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को बंद रखने का निर्देश दिया है। इस आदेश के दायरे में सभी विद्यालयों के साथ आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल हैं।

Bihar School Closed: बिहार में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है और राज्य की राजधानी पटना में कक्षा आठ तक के स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

कक्षा आठ तक 31 दिसंबर से दो जनवरी तक सभी स्कूल बंद

पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने बुधवार को आदेश जारी कर 31 दिसंबर से दो जनवरी तक कक्षा आठ तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को बंद रखने का निर्देश दिया है। इस आदेश के दायरे में सभी विद्यालयों के साथ आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल हैं।

आठवीं से ऊपर की कक्षाओं के संचालन सुबह 10 बजे से अपराह्न साढ़े तीन बजे तक

प्रशासन का कहना है कि छोटे बच्चे और बुजुर्ग ठंड के सबसे अधिक जोखिम वाले वर्ग हैं, ऐसे में एहतियात ही सबसे बड़ा बचाव है। हालांकि, पढ़ाई पूरी तरह बाधित न हो इसके लिए आठवीं से ऊपर की कक्षाओं के संचालन का समय बदल दिया गया है जिसके तहत इन कक्षाओं की पढ़ाई अब सुबह 10 बजे से अपराह्न साढ़े तीन बजे तक कराई जाएगी।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला बच्चों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है और मौसम की स्थिति सामान्य होने तक ऐसे एहतियाती कदम उठाए जाते रहेंगे। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश इस समय भीषण सर्दी का दौर जारी है और अधिकांश हिस्सों में शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है, जिससे आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

जानें आगे कैसा रहेगा मौसम?

बता दें कि जानें आगे उत्तर-पश्चिम से चल रही सर्द हवाओं ने ठंड की तीव्रता को और बढ़ा दिया है, जिससे दिन के समय भी लोगों को जबरदस्त कनकनी महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि फिलहाल ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं हैं और कई जिलों में शीत दिवस (Cold Day) की स्थिति बनी रह सकती है।1 जनवरी 2026 को उत्तर बिहार के लगभग सभी जिलों में Cold Day की स्थिति रह सकती है, जबकि पूरे राज्य में घना कोहरा (Dense Fog) छाए रहने का अनुमान है।