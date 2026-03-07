Main Menu

  • बिहार: TRE-4 नोटिफिकेशन में देरी से भड़के अभ्यर्थी, 18 मार्च को पटना में बड़े आंदोलन की चेतावनी

Edited By SHUKDEV PRASAD, Updated: 07 Mar, 2026 11:55 PM

bpsc tre 4 notification 2026

बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। Bihar Public Service Commission (BPSC) द्वारा TRE-4 भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं होने से हजारों उम्मीदवार नाराज हैं।

पटना: बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। Bihar Public Service Commission (BPSC) द्वारा TRE-4 भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं होने से हजारों उम्मीदवार नाराज हैं।

दरअसल, राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 11 फरवरी 2026 को आयोग को 46,595 शिक्षक पदों के लिए अधियाचना भेजी थी। उसी दिन आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने संकेत दिया था कि भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन जल्द जारी कर दिया जाएगा। हालांकि लगभग 25 दिन बीत जाने के बाद भी कोई विस्तृत अधिसूचना जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों में निराशा बढ़ गई है।

इस मुद्दे को लेकर छात्र नेताओं ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी है। छात्र नेता Dilip Kumar ने एक वीडियो जारी कर चेतावनी दी है कि अगर 18 मार्च 2026 तक TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, तो पटना में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उनके मुताबिक यह आंदोलन Patna College से शुरू होगा और हजारों अभ्यर्थी सड़कों पर उतरकर आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे।

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब सरकार अधियाचना भेज चुकी है और आयोग ने भी जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही थी, तो फिर इतनी देरी क्यों हो रही है। उनका आरोप है कि यह देरी उम्मीदवारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

छात्र नेता ने मुख्यमंत्री Nitish Kumar से भी हस्तक्षेप की अपील की है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने पहले ही राज्य में बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती का वादा किया था और जुलाई 2025 में TRE-4 की घोषणा भी की थी। ऐसे में युवाओं की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए जल्द अधिसूचना जारी की जानी चाहिए।

हाल ही में आयोग ने वर्ष 2026 के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी किया था, जिसमें कुल 48 भर्तियों का जिक्र है। इसमें TRE-4 के तहत प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक के 46,595 शिक्षक पद शामिल हैं। परीक्षा संभावित रूप से सितंबर 2026 में आयोजित की जा सकती है, लेकिन विस्तृत नोटिफिकेशन के बिना आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती।

इस बीच कुछ अभ्यर्थियों का यह भी आरोप है कि पहले शिक्षक भर्ती के लिए पदों की संख्या एक लाख से अधिक बताई जा रही थी, लेकिन अब यह घटकर लगभग आधी रह गई है।

फिलहाल आयोग की ओर से इस देरी को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि अभ्यर्थियों ने साफ कर दिया है कि यदि जल्द नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। ऐसे में 18 मार्च को पटना में बड़े विरोध प्रदर्शन की संभावना जताई जा रही है।
 

