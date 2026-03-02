Silver Price Today: युद्ध के बीच चांदी में रिकॉर्ड तेजी, खरीदारी से पहले जानें ताजा भाव

अंतरराष्ट्रीय तनाव और मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू-राजनीतिक संकट का असर अब बिहार के सर्राफा बाजारों में भी साफ दिख रहा है।

Silver Price Today: अंतरराष्ट्रीय तनाव और मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू-राजनीतिक संकट का असर अब बिहार के सर्राफा बाजारों में भी साफ दिख रहा है। सोमवार को बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी दर्ज की गई, जिससे पटना समेत राज्य के अन्य शहरों में गहनों की खरीदारी महंगी हो गई है।

MCX पर जोरदार तेजी, निवेशकों की बढ़ी दिलचस्पी

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज Multi Commodity Exchange (MCX) पर दोपहर करीब 12 बजे तक चांदी का वायदा भाव 3.64% की तेजी के साथ लगभग 10,012 रुपये उछलकर 2,85,010 रुपये प्रति किलो पहुंच गया। इससे पहले यह 2,74,389 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ था।

बाजार जानकारों का कहना है कि सुरक्षित निवेश (Safe Haven Investment) की ओर रुख बढ़ने से चांदी में यह तेजी आई है। हालांकि 29 जनवरी को चांदी 4,20,048 रुपये प्रति किलो के ऑल टाइम हाई तक पहुंच चुकी है।

IBJA और रिटेल बाजार में क्या है हाल?

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन Indian Bullion and Jewellers Association (IBJA) के अनुसार सोमवार सुबह तक चांदी 2,66,700 रुपये प्रति किलो थी, जो दोपहर तक बढ़कर 2,86,936 रुपये प्रति किलो हो गई। वहीं गुडरिटर्न्स Goodreturns की रिपोर्ट के मुताबिक रिटेल बाजार में चांदी करीब 35,000 रुपये उछलकर 3,30,000 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है।

बिहार के प्रमुख शहरों में चांदी का ताजा भाव

राज्य के सर्राफा कारोबारियों के अनुसार, खुदरा बाजार में औसतन निम्न रेट चल रहे हैं (लगभग):

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो

Patna ₹3,300 ₹33,000 ₹3,30,000

Gaya ₹3,290 – ₹3,320 ₹32,900 – ₹33,200 ₹3,28,000 – ₹3,31,000

Muzaffarpur ₹3,300 ₹33,000 ₹3,30,000

Bhagalpur ₹3,295 – ₹3,310 ₹32,950 – ₹33,100 ₹3,29,000 – ₹3,30,000

नोट: अलग-अलग दुकानों में मेकिंग चार्ज और जीएसटी के अनुसार रेट में बदलाव संभव है।

दिल्ली बाजार में क्या रहा ट्रेंड?

अखिल भारतीय सर्राफा संघ All India Sarafa Association के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी Delhi में पिछले कारोबारी दिन चांदी 2,70,500 रुपये प्रति किलो से फिसलकर 2,68,000 रुपये प्रति किलो (टैक्स सहित) पर आ गई थी। हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर चांदी 1.6% की बढ़त के साथ 89.72 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई।

बिहार के खरीदारों पर क्या असर?

बिहार में शादियों और त्योहारों के सीजन को देखते हुए सर्राफा बाजार में ग्राहकों की हलचल बनी हुई है। हालांकि लगातार बढ़ते दामों के कारण लोग फिलहाल छोटी मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं। निवेशकों के लिए यह समय वायदा बाजार पर नजर रखने का माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले दिनों में चांदी के दाम और ऊपर जा सकते हैं।