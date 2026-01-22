बिहार के इस जिले में 26 लाख के गहने चोरी, ताले तोड़कर दुकान में घुसे अपराधी; 2 पुलिसकर्मी निलंबित

पुलिस के अनुसार, चोरी बुधवार को सुबह करीब 2 बजे हुई। बदमाशों ने वर्मा ज्वेलर्स का ताला तोड़कर लगभग 8 किलोग्राम चांदी, 16 ग्राम सोने के गहने और 3.7 ग्राम शुद्ध सोना लेकर फरार हो गए। चोरी हुए सामान की कुल कीमत लगभग ₹26.9 लाख आंकी गई है। अपराधी यहीं...

Bihar Crime: बिहार में आपराधिक गतिविधियां लगातार जारी हैं, चोर अब व्यस्त शहरी इलाकों में महंगी कमर्शियल दुकानों को निशाना बना रहे हैं। एक चौंकाने वाली घटना में, चोरों ने टाउन पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में, कटिहार के पॉश न्यू मार्केट इलाके में स्थित एक दुकान से लगभग 26.9 लाख रुपए के गहने लूट लिए, जो रात की पुलिस गश्त को धता बताते हुए हुआ।



कपड़ों की दुकान को भी बनाया निशाना

पुलिस के अनुसार, चोरी बुधवार को सुबह करीब 2 बजे हुई। बदमाशों ने वर्मा ज्वेलर्स का ताला तोड़कर लगभग 8 किलोग्राम चांदी, 16 ग्राम सोने के गहने और 3.7 ग्राम शुद्ध सोना लेकर फरार हो गए। चोरी हुए सामान की कुल कीमत लगभग ₹26.9 लाख आंकी गई है। अपराधी यहीं नहीं रुके। उन्होंने ज्वेलरी की दुकान के बगल में स्थित गौरव वस्त्रालय नाम की कपड़ों की दुकान को भी निशाना बनाया, मुख्य गेट का ताला तोड़कर एक और चोरी की।







बाजार में फैली दहशत

यह घटना बुधवार सुबह तब सामने आई जब दुकानदारों ने टूटे हुए शटर देखे। बाजार में दहशत फैल गई, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। टाउन पुलिस स्टेशन की एक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटना की पुष्टि करते हुए, कटिहार के पुलिस अधीक्षक (SP) शिखर चौधरी ने कहा कि SDPO सदर-1 की देखरेख में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है। जिला पुलिस इलाके के CCTV फुटेज की समीक्षा कर रही है। शहर के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक माने जाने वाले इस इलाके में हुई इस बड़ी चोरी ने सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ा दी हैं।







दो पुलिसकर्मी तत्काल प्रभाव से निलंबित

सख्त कार्रवाई करते हुए, SP चौधरी ने यह भी पुष्टि की कि रात की गश्त के लिए तैनात दो पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा, "उन्हें रात की गश्त की ड्यूटी सौंपी गई थी, लेकिन वे इलाके में मौजूद नहीं थे और उन्होंने टाउन पुलिस स्टेशन के SHO को अपनी गैरमौजूदगी के बारे में सूचित नहीं किया था। उन्हें लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।" प्रभावित ज्वेलरी दुकान के मालिक शिवम कुमार वर्मा ने कहा कि कटिहार के सबसे व्यस्त कमर्शियल इलाकों में से एक होने के बावजूद, चोरी बिना किसी रोक-टोक के हुई। घटना के बाद, स्थानीय व्यापारियों और निवासियों ने गहन जांच, आरोपियों की गिरफ्तारी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रात की गश्त बढ़ाने की मांग की है। -