'उद्योगपतियों की पहली पसंद बना बिहार'...सम्राट चौधरी ने कहा- प्रदेश में देश की सबसे बेहतरीन औद्योगिक नीति लागू

Samrat Choudhary : बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) ने शुक्रवार को कहा कि बिहार तेजी से उद्योग हब के रूप में विकसित हो रहा है। चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य देश के बड़े-बड़े उद्योगपतियों की पहली पसंद बन रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में देश की सबसे बेहतरीन औद्योगिक नीति लागू है, जिसके कारण उद्योगपति यहां निवेश के लिए आगे आ रहे हैं और बड़े पैमाने पर जमीन की मांग कर रहे हैं। बिहार का उद्योग समृद्ध हो रहा है।



उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार ने पिछले पांच वर्षों में लगभग पचास लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अब उद्योगों के विकास और युवाओं को कौशल युक्त बनाकर सरकार ने अगले पांच वर्षों में एक करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीस वर्षों के प्रगतिशील कार्यकाल में बिहार ने न्याय यात्रा से लेकर समृद्धि यात्रा तक का सफर तय किया है। यह बदलाव योजनाबद्ध विकास, मजबूत नेतृत्व और जनता से सीधे संवाद का परिणाम है।



चौधरी ने कहा कि मुजफ्फरपुर में इसी वर्ष एयरपोर्ट निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि लगभग 40 करोड़ रुपये की लागत से रनवे निर्माण का कार्य किया जा रहा है। यहां मेट्रो निर्माण को लेकर भी काम किया जा रहा है। पटना-पूर्णिया और हल्दिया-रक्सौल एक्सप्रेस-वे के निर्माण से मुजफ्फरपुर से कोलकाता की दूरी मात्र सात से आठ घंटे में तय की जा सकेगी। गंडक नदी पर मुशहरी से समस्तीपुर तक सड़क को जोड़ने का कार्य भी किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही डबल इंजन की सरकार राज्य की प्रगति के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि समृद्धि यात्रा के माध्यम से बिहार में विकास की रफ्तार और तेज होगी।

