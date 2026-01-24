Main Menu

लंबे समय से चल रहा था 'काला' धंधा, आसपास के क्षेत्र में की जाती थी सप्लाई, पुलिस ने देर रात की छापेमारी तो....

Edited By Ramanjot, Updated: 24 Jan, 2026 10:24 AM

Bihar News: बिहार में किशनगंज जिले की पुलिस ने लंबे समय से चल रहे काले धंधे का भंड़ाफोड़ किया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शहर के कसेरा पट्टी में की गई कार्रवाई में पुलिस ने बड़ी संख्या में लॉटरी टिकट बरामद करने के साथ इस धंधे में लिप्त पांच लोगों कि गिरफ्तार किया है। 

पकड़े गए लोगों में कसेरा पट्टी के मोहम्मद नसीम, शाकिर आलम, मोतीबाग के अली खान, सूरज टेउसा और तेघरिया के कृष्णा महतो का नाम शामिल है। उनके पास से दो लाख 61 हजार जाली लॉटरी कूपन, 23 हजार 894 रूपए नगदी, 38 डायरी तथा आठ मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक( एसपी) संतोष कुमार ने आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जिले में अवैध जाली लॉटरी बेचे जाने की सूचना मिल रही थी। इस सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) गौतम कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित कर गुरुवार को देर रात कसेरा पट्टी में छापेमारी की गई और पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया। 

बंगाल में की जाती थी छपाई
एसपी ने कहा कि गिरोह का मास्टर माइंड नसीम है और आगे इस गिरोह में शामिल अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे नेटवर्क की पहचान करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि लॉटरी की छपाई बंगाल में की जाती थी और जिले के आसपास के क्षेत्र में इसकी सप्लाई की जाती थी। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद अन्य मामले उजागर हो सकते है। 

