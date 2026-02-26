पूर्व मंत्री पूर्णमासी राम के निधन पर CM नीतीश ने जताया शोक, कहा- राजनीतिक क्षेत्र में हुई अपूरणीय क्षति

Main Menu

Nitish Kumar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने पूर्व मंत्री पूर्णमासी राम के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शोक संदेश में कहा कि पूर्णमासी राम एक कुशल राजनेता एवं समाजसेवी थे। वे 1990 से लगातार पांच बार तक बगहा के विधायक रह चुके थे। वे गोपालगंज लोकसभा सीट से सासंद भी रहे थे। वे मृदुभाषी एवं सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके निधन से राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्णमासी राम का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उन्होंने दिवंगत आत्मा की चिर शांति तथा उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। 

