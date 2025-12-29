Main Menu

BPSC AEDO Exam Postponed: एईडीओ परीक्षा स्थगित, आयोग ने जारी किया आधिकारिक नोटिस

Edited By Ramanjot, Updated: 29 Dec, 2025 07:26 PM

bpsc aedo exam postponed

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा आयोजित होने वाली AEDO (Assistant Economic Development Officer) परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

BPSC AEDO Exam Postponed: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा आयोजित होने वाली AEDO (Assistant Economic Development Officer) परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। आयोग की ओर से इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी की गई है। परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह द्वारा जारी नोटिस में बताया गया है कि अपरिहार्य कारणों से यह निर्णय लिया गया है। पहले यह परीक्षा 10 जनवरी से 16 जनवरी के बीच आयोजित की जानी थी, लेकिन अब इन निर्धारित तिथियों पर परीक्षा नहीं होगी।

करीब 10 लाख अभ्यर्थियों पर पड़ेगा असर

बीपीएससी की इस भर्ती परीक्षा में राज्य भर से करीब 10 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में परीक्षा स्थगित होने की सूचना सामने आते ही अभ्यर्थियों के बीच इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। लंबे समय से तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह फैसला अहम माना जा रहा है।

नई परीक्षा तिथि बाद में होगी घोषित

आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा की नई तिथि और संशोधित कार्यक्रम की जानकारी बाद में अलग से अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। फिलहाल अभ्यर्थियों को नई तारीख का इंतजार करना होगा।

अफवाहों से दूर रहने की अपील

बीपीएससी ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की भ्रामक खबरों या अफवाहों पर भरोसा न करें। परीक्षा से जुड़ी हर आधिकारिक जानकारी केवल बीपीएससी की वेबसाइट या आयोग द्वारा जारी सूचनाओं के माध्यम से ही प्राप्त करें।

