Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Bihar Teacher Recruitment: शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, TRE-4 के तहत जल्द होगी शिक्षक बहाली; 15-20 जनवरी तक BPSC को भेजी जाएगी सूचना

Bihar Teacher Recruitment: शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, TRE-4 के तहत जल्द होगी शिक्षक बहाली; 15-20 जनवरी तक BPSC को भेजी जाएगी सूचना

Edited By Harman, Updated: 29 Dec, 2025 02:30 PM

bihar teacher recruitment tre 4 notification

राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षक बहाली को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 (Teacher Recruitment Exam-4) को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से 15 से 20 जनवरी के बीच शिक्षक बहाली के लिए बिहार लोक सेवा आयोग...

Bihar Teacher Recruitment: बिहार में लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ा मौका मिलने वाला है। राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षक बहाली को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि लंबित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा (टीआरई)-4 से जुड़ी औपचारिक सूचना 15 से 20 जनवरी के बीच शिक्षा विभाग की ओर से बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) को भेज दी जाएगी। जिसके बाद आयोग की ओर से बहाली के लिए आगे की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी।

"सरकार पर विद्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने का दबाव"

मंत्री ने शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सूचना मिलने के बाद आयोग अपने स्तर से अधिसूचना जारी करेगा और आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि यह केवल तिथियों की घोषणा नहीं बल्कि उन अभ्यर्थियों के लिए भरोसे का संकेत है, जो टीआरई-1, टीआरई-2 और टीआरई-3 के बाद अगली प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे। कुमार ने बताया कि शिक्षा विभाग इस समय शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है और सरकार पर विद्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने का दबाव है। उन्होंने कहा कि इसी पृष्ठभूमि में टीआरई-4 को शिक्षा व्यवस्था को स्थिर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्री ने कहा कि विभागीय स्तर पर आवश्यक तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनावश्यक देरी नहीं होने दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि टीआरई-4 की पूरी नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होगी तथा सरकार का लक्ष्य योग्य अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति देना है ताकि चयन प्रक्रिया पर किसी प्रकार का सवाल न उठे। उन्होंने कहा कि इन नियुक्तियों से न केवल सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर होगी बल्कि बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

अनुकंपा के आधार पर भी 5 हजार से अधिक नियुक्तियां

TRE-4 के साथ-साथ शिक्षा मंत्री ने एक और बड़ी घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने  बताया कि अनुकंपा के आधार पर भी 5,000 से अधिक शिक्षकों की भी बहाली की जाएगी। मंत्री ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से पूरी की जाएगी।  उन्होंने कहा कि यह निर्णय उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है, जो लंबे समय से इस प्रक्रिया के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। कुमार ने कहा कि अनुकंपा नियुक्तियों में भी पारदर्शिता और योग्यता को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को लाभ मिल सके। सरकार का लक्ष्य है कि नई बहाली के बाद स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर हो और शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाया जा सके।

 

और ये भी पढ़े

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!