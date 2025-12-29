Bihar News: ग्रामीण इलाकों में कैंसर जागरूकता की बड़ी पहल, लखीसराय में विशेष सेंटर की शुरुआत

ग्रामीण इलाकों में कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समय पर जांच–इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डॉ प्रभात रंजन डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर ने एक व्यापक अभियान की शुरुआत की है।

Lakhisarai News: ग्रामीण इलाकों में कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समय पर जांच–इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डॉ प्रभात रंजन डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर ने एक व्यापक अभियान की शुरुआत की है। इसी कड़ी में लखीसराय जिले में ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों के लिए विशेष सेंटर का शुभारंभ किया गया।

इस कार्यक्रम में जिले के प्रोग्रामिंग अधिकारी के साथ-साथ प्रमुख चिकित्सकों की उपस्थिति रही। अवसर पर डॉ प्रभात रंजन और उनकी पत्नी डॉ रूपम रंजन ने बताया कि ग्रामीण पैथोलॉजी सर्विस के तहत यह पहल शुरू की गई है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जांच के लिए पटना न जाना पड़े। सेंटर पर ही सैंपल लेकर आवश्यक जांच की जाएगी और इलाज की दिशा में आगे की प्रक्रिया यहीं से सुनिश्चित की जाएगी।

डॉ प्रभात रंजन ने कहा कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है, जिसका समय रहते पता चल जाए और उपचार शुरू हो जाए, तो इसे पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है। यही कारण है कि ग्रामीण इलाकों में जांच सुविधाओं का विस्तार बेहद जरूरी है।

इस अवसर पर डॉ प्रवीण, डॉ मनीष, डॉ संजीव, डॉ दिलीप, डॉ हरिप्रिया, डॉ संजय, डॉ अभिनव आनंद, डॉ सुधांशु और डॉ आलोक भी मौजूद रहे।

यह पहल ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ समय पर जागरूकता और उपचार संभव हो सकेगा।