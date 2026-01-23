Main Menu

वरमाला हो चुकी थी...लेकिन फेरे लेने से दुल्हन ने कर दिया इंकार, बेरंग लौटा दूल्हा; वजह जान उड़ जाएंगे होश

Edited By Harman, Updated: 23 Jan, 2026 09:18 AM

bride refuses marriage due to drunken groom in supaul bihar

Bihar News : बिहार के सुपौल जिले में एक शादी उस वक्त टूट गई, जब दूल्हा नशे की हालत में मंडप पर पहुंच गया। दूल्हे को नशे की हालत में देखकर दुल्हन ने साहसिक फैसला लेते हुए शादी से साफ इनकार कर दिया।

कटिहार से धूमधाम से पहुंची थी बारात

मिली जानकारी के मुताबिक, यह मामला  सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के मिरजावा पंचायत का है, जहां शादी की खुशियां देखते ही देखते तनाव और हंगामे में बदल गईं। कटिहार जिले के फलका निवासी राजेश कुमार की शादी सुपौल के मिरजावा पंचायत की नेहा कुमारी से तय थी। बुधवार को पूरे तामझाम और धूमधाम के साथ बारात कटिहार से सुपौल पहुंची। जिसके बाद शादी की शुरुआती रस्में सामान्य रूप से संपन्न हुईं और वरमाला की रस्म भी पूरी कराई गई। लेकिन मंडप पर दूल्हे के बैठते ही कुछ ऐसा हुआ कि लड़की ने शादी से मना कर दिया।

मंडप पर खुल गई दूल्हे की पोल

वरमाला के बाद जैसे ही दूल्हा मंडप पर बैठा उसकी हरकतों और व्यवहार से साफ पता चल गया कि वह नशे की हालत में है। दूल्हे की इस हाल में देखकर दुल्हन नेहा कुमारी, उसके परिजन, पुरोहित और मौके पर मौजूद ग्रामीण भी हैरान रह गए। वहीं दुल्हन ने बिना कोई परवाह करते हुए पूरे साहस और हौंसले के साथ फैसला लेते हुए एक नशेड़ी शख्स के साथ शादी करने से साफ इंकार कर दिया। वहीं अब यह घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है।
 

