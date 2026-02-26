लंबे समय से चल रहा था जिस्मफरोशी का धंधा, दिल्ली से बुलाई जाती थीं लड़कियां, ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस तो अंदर का नजारा देख उड़े होश

Main Menu

26 Feb, 2026

पुलिस ने एक हाईटेक देह व्यापार गिरोह का पर्दाफाश किया है। सरगना नंदलाल समेत पांच लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी व्हाट्सएप पर फोटो भेजकर और क्यूआर कोड के जरिए भुगतान लेकर काम कर रहे थे। एक टीवी कार्यक्रम से प्रेरित होकर वे अलग-अलग ठिकानों का...

Bihar Sex Racket Busted : बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने बरियारपुर इलाके में चल रहे एक संगठित और हाईटेक देह व्यापार गिरोह का खुलासा किया है। एएसपी हेमंत सिंह के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने एक सुनियोजित छापेमारी के दौरान मुख्य सरगना नंदलाल और चार महिलाओं को गिरफ्तार किया है। छतौनी क्षेत्र में एक सप्ताह के भीतर पुलिस द्वारा देह व्यापार के खिलाफ यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। 

व्हाट्सएप और क्यूआर कोड से होता था 'डिजिटल' सौदा 

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि यह गिरोह बेहद आधुनिक और हाईटेक तरीके से काम कर रहा था। आरोपी ग्राहकों को व्हाट्सएप के जरिए महिलाओं की तस्वीरें भेजते थे। सौदा तय होने के बाद भुगतान के लिए क्यूआर कोड (QR Code) का इस्तेमाल किया जाता था।  इस तरीके का इस्तेमाल करके गिरोह पुलिस की नजरों से बचने की कोशिश करता था। 

टीवी कार्यक्रम से ली थी 'सुरक्षा' की सीख 

पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी नंदलाल ने पुलिस को बताया कि वह पिछले सात-आठ महीनों से यह धंधा चला रहा था। उसने स्वीकार किया कि एक टीवी कार्यक्रम से प्रेरित होकर उसने यह तरीका अपनाया था। गिरोह एक ही स्थान पर काम करने के बजाय महिलाओं को अलग-अलग सुरक्षित ठिकानों पर रखता था और ग्राहक से सौदा पक्का होने के बाद उन्हें तय स्थान पर भेजा जाता था। नंदलाल ने यह भी कबूल किया कि जरूरत पड़ने पर दिल्ली जैसे राज्यों से भी महिलाओं को देह व्यापार के लिए बुलाया जाता था। 

पुलिस ने बिछाया जाल, ग्राहक बनकर पकड़ा 

इस गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस ने एक सिपाही को ग्राहक बनाकर नंदलाल के पास भेजा। जैसे ही सौदा तय हुआ और गिरोह ने महिलाओं को स्थान पर भेजने की तैयारी की, पुलिस की टीम ने दबिश देकर सभी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मौके से मोबाइल फोन और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। 

छापेमारी टीम में शामिल अधिकारी 

इस सफल ऑपरेशन में एएसपी हेमंत सिंह के अलावा प्रशिक्षण डीएसपी कुमारी प्रियंका, पुलिस निरीक्षक मृत्युंजय कुमार पासवान, अपर थानाध्यक्ष श्रीकांत और महिला पुलिसकर्मियों की टीम शामिल थी। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और गिरोह के अन्य नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है।

