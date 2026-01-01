Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • BSFDC की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च, अब एक क्लिक में मिलेगी बिहार के शूटिंग लोकेशन की जानकारी

BSFDC की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च, अब एक क्लिक में मिलेगी बिहार के शूटिंग लोकेशन की जानकारी

Edited By Ramanjot, Updated: 01 Jan, 2026 05:05 PM

bsfdc official website launched shooting locations in bihar

प्रणव कुमार ने BSFDC की वेबसाइट की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह वेबसाइट बिहार के सभी शूटिंग स्थलों को अत्यंत प्रभावी एवं आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करती है, जिससे उपयोगकर्ता को वास्तविक अनुभव की अनुभूति होती है। उन्होंने बताया कि इस वेबसाइट...

Bihar News: बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत एवं व्यय की सचिव रचना पाटिल ने आज बिहार स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (BSFDC) की आधिकारिक वेबसाइट https://biharfilm.web.app/ का शुभारंभ द्वारा किया गया। उक्त अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कला एवं संस्कृति विभाग के सचिव प्रणव कुमार ने सर्वप्रथम मुख्य सचिव तथा सभाकक्ष में उपस्थित लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दीं। 

राज्य के कलाकारों का विस्तृत विवरण उपलब्ध होगा 
प्रणव कुमार ने BSFDC की वेबसाइट की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह वेबसाइट बिहार के सभी शूटिंग स्थलों को अत्यंत प्रभावी एवं आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करती है, जिससे उपयोगकर्ता को वास्तविक अनुभव की अनुभूति होती है। उन्होंने बताया कि इस वेबसाइट के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरों के जरिए विश्व के किसी भी कोने से बिहार के शूटिंग लोकेशनों को आसानी से एक्सप्लोर किया जा सकता है। प्रणव कुमार ने आगे बताया कि इस वेबसाइट पर राज्य के कलाकारों का विस्तृत विवरण उपलब्ध है। साथ ही यह वेबसाइट एक ऐसा इकोसिस्टम प्रदान करती है, जिससे विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म निर्माण से जुड़ी सामग्री एवं सेवाएं प्रदान करने वाले निजी क्षेत्र के प्लेयर्स भी इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कर सकते हैं, जिससे उनकी जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकेगी। 

PunjabKesari

Ease of Doing Business पर जोर 
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने अपने संबोधन की शुरुआत में सभागार में उपस्थित सभी लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बीतते वर्ष के साथ हम अपने कार्यों में कुछ न कुछ सकारात्मक योगदान करते हैं और उसमें नई अच्छी चीजें जोड़ते हैं, जो हमारे लिए वैल्यू एडिशन का कार्य करती हैं। उन्होंने कहा कि हमारी निरंतर कोशिश रहती है कि सिस्टम को और अधिक बेहतर कैसे बनाया जाए। Ease of Doing Business हमारा मूल मंत्र है और वर्ष 2026 तक बड़े डिजिटल रिफॉर्म्स के लक्ष्य की दिशा में BSFDC की यह वेबसाइट निश्चित रूप से एक सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण कदम है। 

PunjabKesari

इस अवसर पर विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय की निदेशिका रूबी, पुरातत्व निदेशालय के निदेशक कृष्णा कुमार, फिल्म निगम के अधिकारी तथा कला एवं संस्कृति विभाग के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन  सामान्य प्रशासन विभाग के  महानिदेशक एवं मुख्य जांच आयुक्त, बिहार सरकार दीपक कुमार सिंह द्वारा किया गया।
 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!