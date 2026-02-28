VIDEO: बिहार में वर्दी फिर हुई शर्मसार, दारोगा जी की गंदी हरकत कैमरे में कैद...

Edited By Ramanjot, Updated: 28 Feb, 2026 03:42 PM
Bihar News: बिहार पुलिस की वर्दी को शर्मसार करने वाला एक मामला बक्सर से सामने आया है। बगेन गोला थाना में तैनात सब-इंस्पेक्टर मनीष कुमार का एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिस अधिकारी एक निजी समारोह के दौरान महिला डांसर के साथ मर्यादाओं को तार-तार करते हुए नजर आ रहे हैं..वहीं घटना सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया...