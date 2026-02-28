Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • VIDEO: बिहार में वर्दी फिर हुई शर्मसार, दारोगा जी की गंदी हरकत कैमरे में कैद...

VIDEO: बिहार में वर्दी फिर हुई शर्मसार, दारोगा जी की गंदी हरकत कैमरे में कैद...

Edited By Ramanjot, Updated: 28 Feb, 2026 03:42 PM

#Bihar #BuxarPolice #Viralvideo #InspectorManishKumar #ManishKumarsuspended बिहार पुलिस की वर्दी को शर्मसार करने वाला एक मामला बक्सर से सामने आया है। बगेन गोला थाना में तैनात सब-इंस्पेक्टर मनीष कुमार का एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से...

Bihar News: बिहार पुलिस की वर्दी को शर्मसार करने वाला एक मामला बक्सर से सामने आया है। बगेन गोला थाना में तैनात सब-इंस्पेक्टर मनीष कुमार का एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिस अधिकारी एक निजी समारोह के दौरान महिला डांसर के साथ मर्यादाओं को तार-तार करते हुए नजर आ रहे हैं..वहीं घटना सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया...

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!