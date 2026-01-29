कब तक पूरा होगा देश का सबसे लंबा रोड प्रोजेक्ट ? दानापुर-बिहटा एलिवेटेड रोड पर NHAI का बड़ा अपडेट

Main Menu

Edited By Harman, Updated: 29 Jan, 2026 11:59 AM

danapur behta elevated road built june 2027

Danapur Bihta Elevated Road :  राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने कहा कि 25 किलोमीटर लंबा दानापुर–बीहटा एलिवेटेड रोड जून 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसे देश की ‘सबसे लंबी एलिवेटेड राजमार्ग परियोजना' बताया जा रहा है। इसे पहले सितंबर 2026 तक पूरा...

Danapur Bihta Elevated Road :  राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने कहा कि 25 किलोमीटर लंबा दानापुर–बीहटा एलिवेटेड रोड जून 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसे देश की ‘सबसे लंबी एलिवेटेड राजमार्ग परियोजना' बताया जा रहा है। इसे पहले सितंबर 2026 तक पूरा किया जाना था।

एनएचएआई के परियोजना निदेशक (PD) अरविंद कुमार ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, “अब तक 45 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और शेष 55 प्रतिशत कार्य जून 2027 तक पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।” उन्होंने बताया कि 1,969 करोड़ रुपये की इस परियोजना का निर्माण अवसंरचना कंपनी ‘सीगॉल' कर रही है।

परियोजना निदेशक अरविंद कुमार ने कहा कि यह एलिवेटेड रोड व्यापक पटना–बक्सर परियोजना का एक अहम हिस्सा है, जो बिहार की पश्चिमी सीमा तक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग प्रदान करता है। उन्होंने कहा, “संरचनात्मक मजबूती हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए सरकारी एजेंसी रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस (राइट्स) की चार सदस्यीय तकनीकी टीम रोजाना बाहरी तकनीकी ऑडिट कर रही है। इसके अलावा, ठेकेदार ने भी किसी भी तकनीकी कमी के त्वरित समाधान के लिए एक आंतरिक ऑडिट एजेंसी नियुक्त की है।

