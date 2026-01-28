Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • मौसम का बदलेगा रुख, अगले कुछ घंटों में आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट; जानें IMD का ताजा अपडेट

मौसम का बदलेगा रुख, अगले कुछ घंटों में आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट; जानें IMD का ताजा अपडेट

Edited By Harman, Updated: 28 Jan, 2026 10:57 AM

a storm and rain alert has been issued for today

Bihar Weather Alert : बिहार में आज से मौसम के मिजाज में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है। बिहार के कई जिलों में तेज हवाओं, गरज-चमक और हल्की बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की...

Bihar Weather Alert : बिहार में आज से मौसम के मिजाज में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है। बिहार के कई जिलों में तेज हवाओं, गरज-चमक और हल्की बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है।

इन जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, 28 जनवरी यानी आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण-पश्चिम बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।

कल और परसों घने कोहरे का अलर्ट 

मौसम विभाग के अनुसार, 29 और 30 जनवरी को बिहार के उत्तर-पश्चिमी जिलों में घना कोहरा छाएगा। दोनों दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर और उत्तर-पश्चिम बिहार के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिम के कुछ इलाकों में घना कोहरा छा सकता है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2-4°C की गिरावट, जबकि न्यूनतम तापमान में 2-4°C की वृद्धि होने का अनुमान है। इस कारण धूप में नरमी और रात में हल्की ठंड महसूस हो सकती है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 23.7°C से 27.6°C के बीच, जबकि न्यूनतम तापमान 6.8°C से 15.1°C के बीच दर्ज किया गया। 

लोगों को सावधान रहने की अपील

मौसम विभाग ने कहा है कि तेज हवाओं, गरज-चमक और घने कोहरे के कारण सड़क और हवाई यातायात पर असर पड़ सकता है। लोगों को विशेष सतर्कता बरतने और सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!