Bihar Politics: लालू यादव की पार्टी का JJD में होगा विलय...तेज प्रताप यादव का बड़ा दावा

Edited By Ramanjot, Updated: 15 Jan, 2026 10:42 AM
यह जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव द्वारा आयोजित "दही चूड़ा" कार्यक्रम के बाद हुआ है। इस कार्यक्रम में, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने अलग रह रहे बेटे, तेज प्रताप यादव से पटना स्थित अपने आवास पर फिर से मिले। दोनों के...
Bihar Politics: जन शक्ति जनता दल (JJD) के नेता तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने बुधवार को दावा किया कि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) का JJD में विलय हो जाएगा। पत्रकारों से बात करते हुए, यादव ने कहा, "मकर संक्रांति के अवसर पर, हमने सभी लोगों को आमंत्रित किया है। सभी लोग आए हैं। कुछ लोग रास्ते में हो सकते हैं..." यादव ने आगे कहा, "RJD का JJD में विलय हो जाएगा।"
यह जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव द्वारा आयोजित "दही चूड़ा" कार्यक्रम के बाद हुआ है। इस कार्यक्रम में, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने अलग रह रहे बेटे, तेज प्रताप यादव से पटना स्थित अपने आवास पर फिर से मिले। दोनों के साथ बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, RLJP प्रमुख पशुपति कुमार पारस, बिहार के मंत्री विजय चौधरी, संजय झा और अन्य सहित कई अन्य प्रमुख नेता भी शामिल हुए।
"अगर तेजू भैया की दावत सुपर डुपर हिट नहीं होगी, तो..."
पत्रकारों से बात करते हुए, तेज प्रताप ने कहा कि "दही चूड़ा" से संबंधित एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और उन्हें अपने पिता का आशीर्वाद मिला। तेज प्रताप यादव ने कहा, "अगर तेजू भैया की दावत सुपर डुपर हिट नहीं होगी, तो किसकी होगी...अपने भाई और बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की उपस्थिति के बारे में पूछे जाने पर, तेज प्रताप ने कहा कि वह "देर से उठते हैं" लेकिन उन्होंने उन्हें निमंत्रण भेजा है।
तेज प्रताप ने आगे बताया कि उन्हें लालू यादव और बिहार के राज्यपाल से आशीर्वाद मिला है, जिसके बाद वह पूरे बिहार में अपनी यात्रा शुरू करेंगे। उन्होंने कहा, "लालू जी आए, राज्यपाल आरिफ जी आए और हमें आशीर्वाद दिया। हमें बड़ों से आशीर्वाद लेकर पूरे बिहार में अपनी यात्रा शुरू करनी है।"