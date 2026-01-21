Main Menu

"दोषी पाए जाने पर विभागीय कर्मियों पर भी होगी कार्रवाई", उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

Edited By Swati Sharma, Updated: 21 Jan, 2026 06:58 PM

deputy chief minister vijay sinha gave strict instructions to the officials

Bihar Politics: बिहार के उपमुख्यमंत्री और खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा (Vijay Kumar Sinha) ने बुधवार को विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अवैध खनन, परिवहन एवं उससे जुड़े सभी मामलों की गंभीरता से पहचान कर दोषियों के विरुद्ध सख़्त से...

Bihar Politics: बिहार के उपमुख्यमंत्री और खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा (Vijay Kumar Sinha) ने बुधवार को विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अवैध खनन, परिवहन एवं उससे जुड़े सभी मामलों की गंभीरता से पहचान कर दोषियों के विरुद्ध सख़्त से सख़्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।      

विजय सिन्हा ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश

विजय सिन्हा ने कहा कि यदि इस प्रकार की गतिविधियों में विभाग का कोई भी पदाधिकारी या कर्मी संलिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भी बिना किसी भेदभाव के विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संबंधित प्रकरणों में न्यायालय को विभाग की ओर से पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए तथा सभी अभिलेख एवं तथ्य समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से प्रस्तुत किए जाएं।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रारंभिक तथ्यों से यह संकेत मिलता है कि एक संगठित गिरोह है, जो अवैध गतिविधियों के माध्यम से राज्य सरकार के राजस्व को गंभीर क्षति पहुंचा रहा है। ऐसे सभी तत्वों पर सख़्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि संबंधित पक्षकारों की किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 

