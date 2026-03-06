नीतीश से मुलाकात कर सम्राट निकले बाहर, विजय सिन्हा की CM हाउस में एंट्री…बढ़ी सियासी हलचल

क्रवार सुबह, बिहार के डिप्टी सीएम और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सीनियर लीडर सम्राट चौधरी सीएम पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने नीतीश कुमार के साथ करीब 25 मिनट तक बंद कमरे में मीटिंग की। चौधरी के जाने के तुरंत बाद, बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय...

पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद, पटना में सियासी हलचल काफी बढ़ गई है। शुक्रवार सुबह, बिहार के डिप्टी सीएम और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सीनियर लीडर सम्राट चौधरी सीएम पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने नीतीश कुमार के साथ करीब 25 मिनट तक बंद कमरे में मीटिंग की। मीटिंग की टाइमिंग ने काफी ध्यान खींचा है, क्योंकि यह राज्य के भविष्य नेतृत्व को लेकर बढ़ती अटकलों के बीच हो रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना ​​है कि बातचीत आने वाले दिनों की स्ट्रैटेजी, संभावित लीडरशिप ट्रांजिशन और नई सरकार के स्ट्रक्चर के इर्द-गिर्द घूम सकती है।

हालांकि मीटिंग के बाद सम्राट चौधरी ने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन उनके थोड़ी देर और जल्दबाजी में जाने से पता चलता है कि गंभीर बातचीत हुई है। चौधरी के जाने के तुरंत बाद, बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी सीएम के घर पहुंचे। उनके आने से सियासी अटकलें और तेज हो गईं। सूत्रों से पता चला है कि नीतीश कुमार अगला राजनीतिक कदम तय करने के लिए BJP के सीनियर नेताओं से सलाह-मशविरा कर रहे हैं। बैठकों के क्रम से पता चलता है कि संभावित सत्ता परिवर्तन पर चर्चा चल रही है।

इस बीच, नीतीश कुमार ने शुक्रवार शाम को जनता दल (यूनाइटेड) के विधायकों की एक मीटिंग बुलाई है। पर इस निर्णायक बैठक से पहले प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने फैसले के बारे में जानकारी देने के लिए आज शाम बैठक बुलाई है। विधानमंडल दल की बैठक में वह अपने फैसले के पीछे के कारण बताएंगे।साथ ही मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी और भविष्य को लेकर पार्टी की रणनीति पर भी मंथन होगा