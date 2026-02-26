Main Menu

डांसर के साथ दारोगा का आपत्तिजनक VIDEO वायरल, महकमे में मचा हड़कंप; SP ने दिए जांच के आदेश

Edited By Ramanjot, Updated: 26 Feb, 2026 12:15 PM

objectionable of a police officer with a dancer goes viral

दारोगा मनीष कुमार का महिला डांसर के साथ अश्लील डांस करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दारोगा मर्यादाओं को भूलकर डांसर को गोद में उठाकर ठुमके लगाते देखे जा सकते हैं। एसपी शुभम आर्य ने इस अनुशासनहीनता को गंभीरता से लेते हुए...

Bihar News : बिहार पुलिस की वर्दी को शर्मसार करने वाला एक मामला बक्सर जिले से सामने आया है, जहां बगेन गोला थाना में तैनात सब-इंस्पेक्टर मनीष कुमार का एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिस अधिकारी एक निजी समारोह के दौरान महिला डांसर के साथ मर्यादाओं को तार-तार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस घटना के बाद महकमे में हड़कंप मच गया है। 

क्या है पूरा मामला? 

वायरल वीडियो में दारोगा मनीष कुमार डीजे की धुन पर बेसुध होकर थिरकते दिख रहे हैं। वीडियो में वह न केवल महिला डांसर के साथ बेहद आपत्तिजनक स्थिति में हैं, बल्कि उसे गोद में उठाकर डांस कर रहे हैं और बाहों में जकड़े हुए नजर आ रहे हैं। होली जैसे संवेदनशील त्योहार के समय, जब पुलिस बल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है, एक जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी का ऐसा गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार पुलिस की छवि पर सीधा प्रहार कर रहा है। 

एसपी ने लिया संज्ञान, जांच के निर्देश 

मामले की गंभीरता को देखते हुए बक्सर एसपी शुभम आर्य ने तत्काल प्रभाव से इसका संज्ञान लिया है। एसपी ने विभागीय अधिकारियों को वीडियो की सत्यता और घटना के समय व स्थान की बारीकी से जांच करने का निर्देश दिया है। एसपी शुभम आर्य ने स्पष्ट किया है कि, "पुलिस सेवा में अनुशासन सर्वोपरि है। इस तरह का आचरण न केवल अशोभनीय है, बल्कि विभागीय अनुशासन के विरुद्ध भी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी दारोगा के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी।" 

यह भी पढ़ें- सालगिरह पर 'खूनी तोहफा': पति ने रिटायरमेंट का किया इंतजार, फिर पत्नी के कर दिए 12 टुकड़े; कोर्ट ने सुनाई फांसी!

फिलहाल, इस वायरल वीडियो ने जिले की पुलिस व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजरें जांच रिपोर्ट और उस पर होने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई पर टिकी हैं।

