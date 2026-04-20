VIDEO: कटिहार में जिला प्रशासन की अनोखी मिसाल, दिव्यांग छात्रा को मिली ट्राई साइकिल, स्कूल जाना आसान

Edited By Ramanjot, Updated: 20 Apr, 2026 03:25 PM



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#Katihar #KatiharDM #Tricycle #HandicappedGirl #BiharNews #viralvideo कटिहार में जिला प्रशासन की मानवीय पहल सामने आयी है, 500 मीटर पैदल जैसे तैसे स्कूल जाने की दिव्यांग छात्रा की खबर सोशल मीडिया पर आते ही जिला प्रशासन हरकत में आई...