VIDEO: कटिहार में जिला प्रशासन की अनोखी मिसाल, दिव्यांग छात्रा को मिली ट्राई साइकिल, स्कूल जाना आसान

Edited By Ramanjot, Updated: 20 Apr, 2026 03:25 PM
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कटिहार में जिला प्रशासन की मानवीय पहल सामने आयी है, 500 मीटर पैदल जैसे तैसे स्कूल जाने की दिव्यांग छात्रा की खबर सोशल मीडिया पर आते ही जिला प्रशासन हरकत में आई...
Katihar: कटिहार में जिला प्रशासन की मानवीय पहल सामने आयी है, 500 मीटर पैदल जैसे तैसे स्कूल जाने की दिव्यांग छात्रा की खबर सोशल मीडिया पर आते ही जिला प्रशासन हरकत में आई और DM आशुतोष द्विवेदी के नेतृत्व में एक टीम दिव्यांग छात्रा के घर पहुंचा और ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई। DM ने सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी को जिले के सभी स्कूलों के दिव्यांग छात्रों के डेटा तैयार करने के निर्देश दिए है ताकि, उन्हें डोरस्टेप सुविधा उपलब्ध कराई जा सके.....