Bihar News: सुसाइड या कोई बड़ी साजिश? मुजफ्फरपुर में दवा कारोबारी की रहस्यमयी मौत से हड़कंप, कमरे में फंदे से लटका मिला शव

Bihar News : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक दवा कारोबारी का शव उनके ही घर के कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला।

मिली जानकारी के अनुसार, घटना संजय सिनेमा के पास गली नंबर–5 की है। मृतक की पहचान 47 वर्षीय जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सुबह काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खुलने पर शक हुआ। जब आस-पास के लोगों ने अंदर झांककर देखा तो कमरे में शव लटका मिला। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

मौत की वजह तलाशने में जुटी पुलिस

सूचना मिलने पर एसडीपीओ टू टाउन विनीता सिन्हा और ब्रह्मपुरा थानाध्यक्ष विजयलक्ष्मी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने घर को घेरकर जांच शुरू की और घटनास्थल को सुरक्षित किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए FSLकी टीम को भी बुलाया गया, जिसने कमरे से जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस आत्महत्या और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी। मृतक की पत्नी और बच्चे फिलहाल बाहर रहते हैं, जिन्हें घटना की सूचना दे दी गई है।

