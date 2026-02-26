Bihar Rajya Sabha Election 2026: तेजस्वी यादव ने बढ़ाया सस्पेंस, NDA के खिलाफ उतरेगा महागठबंधन का उम्मीदवार

बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए होने वाला चुनाव अब काफी दिलचस्प हो गया है। Tejashwi Yadav ने साफ कहा है कि महागठबंधन (INDIA ब्लॉक) भी चुनाव लड़ेगा और अपना उम्मीदवार उतारेगा।

पटना: बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए होने वाला चुनाव अब काफी दिलचस्प हो गया है। Tejashwi Yadav ने साफ कहा है कि महागठबंधन (INDIA ब्लॉक) भी चुनाव लड़ेगा और अपना उम्मीदवार उतारेगा। उनका कहना है कि गठबंधन के पास जरूरी समर्थन है और नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं।

पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी ने कहा कि उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा चल रही है। पार्टी सामाजिक संतुलन और वरिष्ठ नेताओं को ध्यान में रखकर फैसला करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा में संख्या बल की कमी की बात सही नहीं है। जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी।

इन 5 सीटों में Harivansh Narayan Singh और Ramnath Thakur (जेडीयू), Prem Chand Gupta और A. D. Singh (आरजेडी) तथा Upendra Kushwaha की सीटें शामिल हैं, जिनका कार्यकाल अप्रैल 2026 में खत्म हो रहा है।

चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च 2026 है। मतदान 16 मार्च को होगा और उसी दिन नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। अभी तक किसी भी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार का नामांकन नहीं किया है।

बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक हैं और एक सीट जीतने के लिए 41 वोट जरूरी हैं। NDA के पास 202 विधायक हैं, जिससे वह आसानी से 4 सीटें जीत सकता है। लेकिन पांचवीं सीट के लिए उसे 3 अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी। यही सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है।

महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं। एक सीट जीतने के लिए उसे 6 और वोट चाहिए। तेजस्वी की नजर Asaduddin Owaisi की पार्टी AIMIM के विधायकों और बसपा के एक विधायक पर है। हालांकि AIMIM ने अपने उम्मीदवार उतारने का संकेत दिया है।

पांचवीं सीट को लेकर क्रॉस वोटिंग की भी चर्चा है। आरजेडी के कुछ नेताओं का कहना है कि अगर हिना शहाब को उम्मीदवार बनाया गया, तो समीकरण बदल सकते हैं। कुल मिलाकर यह चुनाव बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है।

