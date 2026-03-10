Bihar Weather : अगले 48 घंटे भारी! बिहार के इन जिलों के लिए मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, तुरंत देखें ताजा वेदर रिपोर्ट

Bihar Weather Update: बिहार में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में आंधी-तूफान और वज्रपात की स्थिति बन सकती है।

Bihar Weather Update : बिहार में पछुआ हवाओं और स्थानीय मौसम तंत्र के सक्रिय होने से प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में आंधी-तूफान और वज्रपात की स्थिति बन सकती है।

इन जिलों के लिए जारी हुआ 'येलो अलर्ट'

पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार,पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल,अररिया और किशनगंज में आंधी-तूफान और वज्रपात की संभावना जताई है। साथ ही इन इलाकों में बादलों के गरजने के साथ बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है।

11 मार्च तक ऐसा ही रहेगा मौसम का मिजाज

मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वायुमंडल में नमी के प्रवेश के कारण यह अस्थिरता 11 मार्च की रात तक बनी रह सकती है। इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी देखी जा सकती है। हालांकि, 12 मार्च से आसमान साफ होने और मौसम के फिर से सामान्य होने के आसार हैं।

मौसम विभाग की विशेष सलाह

खराब मौसम को देखते हुए विभाग ने किसानों और आम नागरिकों को हिदायत दी है कि मेघगर्जन या बिजली चमकने के दौरान पेड़ों के नीचे शरण न लें। बिजली के खंभों और खुले मैदानों से दूर रहें। किसानों को सलाह दी गई है कि वे कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दें।