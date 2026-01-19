Bihar News: अब बिजली उपभोक्ताओं की हर शिकायत पर रहेगी नजर, मुख्यालय से होगी डिजिटल मॉनिटरिंग

Edited By Ramanjot, Updated: 19 Jan, 2026 09:33 PM
बिजली संबंधी शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण हेतु सोमवार को बिहार के सभी विद्युत आपूर्ति कार्यालयों में पदाधिकारियों की उपस्थति में विद्युत उपभोक्ताओं ने अपनी समस्याएं साझा की। सभी शिकायतों का पंजी में संधारण कर आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की गई। ऊर्जा सचिव एवं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह द्वारा सभी विद्युत कार्यालयों में दर्ज की गई शिकायतों की मुख्यालय से मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया।
ऊर्जा सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि सोमवार-शुक्रवार को बीएसपीएचसीएल एवं सभी अनुषंगी कंपनियों के मुख्यालय, विद्युत आपूर्ति अंचल, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल एवं विद्युत आपूर्ति प्रशाखा में जितनी भी शिकायतें विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा दर्ज कराई जाएंगी, उनकी जानकारी मुख्यालय को डिजिटली पोर्टल के माध्यम से संबंधित कार्यालय द्वारा समर्पित की जाएंगी। इससे मुख्यालय से सभी शिकायतों पर की जा रही कार्रवाई की निगरानी की जाएगी। साथ ही, सभी शिकायतों के लिए एक यूनिक आईडी नंबर भी जनरेट किया जाएगा जिससे शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के स्टेटस की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि सात निश्चय-7 के अवयव "सबका सम्मान-जीवन आसान" के अंतर्गत ऊर्जा विभाग के अधीन सभी कार्यालयों में सप्ताह में दो दिन अनिवार्य रूप से उपस्थित रह कर पदाधिकारी विद्युत उपभोक्ताओं से मिलेंगे। इनके अलावा विद्युत उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1912, सुविधा ऐप, सोशल मीडिया, कंज्यूमर ग्रिवांस रिड्रेसल फोरम (सीजीआरअएफ) पोर्टल, कंज्यूमर कंप्लेन रिड्रेसल सिस्टम (सीसीआरएस) पोर्टल, वॉट्सऐप नंबर- (+91-9031683592) एवं ईमेल आईडी (consumercomplaint.bsphcl@gmail.com) के माध्यम से भी अपनी शिकायत 27X7 दर्ज करा सकते हैं एवं कंपलेन की स्टेटस वेबसाइट के माध्यम से जान सकते हैं।