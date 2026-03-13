Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • अब इस राज्य के विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप, ई-मेल मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

अब इस राज्य के विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप, ई-मेल मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

Edited By Harman, Updated: 13 Mar, 2026 03:24 PM

bihar vidhansabha bomb threat

Bihar Vidhan Sabha Bomb Threat : बिहार विधानसभा को शुक्रवार को एक ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इस सनसनीखेज सूचना के बाद विधानसभा प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के बीच अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए...

Bihar Vidhan Sabha Bomb Threat : बिहार विधानसभा को शुक्रवार को एक ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इस सनसनीखेज सूचना के बाद विधानसभा प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के बीच अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने तुरंत बैठक बुलाई।

अध्यक्ष की आपात बैठक 

धमकी की खबर मिलते ही विधानसभा अध्यक्ष ने सभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक की। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से समीक्षा की गई। अध्यक्ष ने प्रभारी सचिव ख्याति सिंह को निर्देशित किया कि वे इस मामले की तत्काल जानकारी राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को दें, ताकि उच्च स्तरीय जांच सुनिश्चित की जा सके।

छावनी में तब्दील हुआ विधानसभा परिसर

धमकी के बाद विधानसभा परिसर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों और डॉग स्क्वायड की मदद से पूरे परिसर के कोने-कोने की जांच की गई। परिसर में आने-जाने वाले हर व्यक्ति और संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। विधानसभा के आसपास के क्षेत्रों में भी गश्त बढ़ा दी गई है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!