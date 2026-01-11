पटना में एनकाउंटर, कुख्यात अपराधी प्रह्लाद कुमार को लगी गोली; कई आपराधिक मामलों में था वांछित

Patna Encounter: पटना के बाढ़ इलाके में एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद पुलिस ने कई आपराधिक मामलों में वांछित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान प्रह्लाद कुमार के रूप में...

Patna Encounter: पटना के बाढ़ इलाके में एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद पुलिस ने कई आपराधिक मामलों में वांछित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान प्रह्लाद कुमार के रूप में हुई है, जो मुठभेड़ में घायल हो गया। हालांकि घटना में कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ।



बाढ़ के अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ-1) आनंद कुमार सिंह ने पत्रकारों को बताया कि आरोपी कई मामलों में शस्त्र अधिनियम, लूट और हत्या के सिलसिले में पुलिस द्वारा वांछित था। एसडीपीओ ने बताया, ‘‘ऐसी सूचना मिली थी कि आरोपी बाढ़ में एक खास जगह पर छिपा हुआ है जिसके बाद जिला पुलिस और विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की एक संयुक्त टीम शनिवार शाम को मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों को देखते ही कुमार ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर गोली भी चलाई।'' उन्होंने बताया, ‘‘पुलिसकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए नियंत्रित गोलीबारी की। आखिरकार, सुरक्षाकर्मियों ने उसे काबू में कर लिया। आरोपी के पैर में गोली लगी।'



सिंह ने बताया कि उसे पटना चिकित्सका महाविद्यालय अस्पताल (पीएमसीएच) में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सिंह ने बताया कि पुलिस जल्द उनका बयान दर्ज करेगी। एसडीपीओ ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है।