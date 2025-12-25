छपरा में दर्दनाक हादसा, पति-पत्नी को यूं खींच ले गई मौत, परिजनों में मची चीख-पुकार

Saran Road Accident: बिहार में सारण जिले के दाउदपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार को सड़क दुर्घटना में एक दंपति की मौत हो गई। वहीं, इस हादसे के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि बेलदारी गांव निवासी राजेंद्र राय...

पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि बेलदारी गांव निवासी राजेंद्र राय (41) अपनी पत्नी सीमा देवी (39) के साथ मोटरसाइकिल से छपरा जा रहे थे।इसी दौरान बनवार गांव के समीप रेलवे ओवरब्रिज पर अनियंत्रित वाहन ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। इस घटना में दंपति की मौके पर ही मौत हो गई।



परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस इस मामले में अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है। वहीं, इस हादसे के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।