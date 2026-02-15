VIDEO : इंस्टाग्राम वाला प्यार..लड़की ने शादी किया से इनकार, शेरवानी में दूल्हे को उठा ले गई पुलिस

Edited By Ramanjot, Updated: 15 Feb, 2026 03:33 PM



A-

A+

#Katihar #KatiharPolice #ValentinesDay #BiharNews #Trending #Wedding #ViralVideo टिहार के नगर थाना क्षेत्र में शादी ( Wedding ) के मंडप के बजाय युवक को पुलिस ( Katihar Police ) शेरवानी में उठा कर ले चली गई और आरोपी युवक को सलाखों के पीछे...