VIDEO : इंस्टाग्राम वाला प्यार..लड़की ने शादी किया से इनकार, शेरवानी में दूल्हे को उठा ले गई पुलिस

15 Feb, 2026
Katihar: टिहार के नगर थाना क्षेत्र में शादी ( Wedding ) के मंडप के बजाय युवक को पुलिस ( Katihar Police ) शेरवानी में उठा कर ले चली गई और आरोपी युवक को सलाखों के पीछे भेजकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। वहीं, लड़की ने शादी ( Wedding ) से इंकार करते हुए युवक पर गंभीर आरोप लगाए...