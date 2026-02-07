VIDEO: Holi से पहले Liquor Smuggler की साजिश नाकाम, Katihar Police की बड़ी कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार

Edited By Ramanjot, Updated: 07 Feb, 2026 03:24 PM



A-

A+

#KatiharPolice #LiquorSmuggler #BiharNews #Liquor कटिहार में होली से पहले पुलिस ने शराब तस्करी के एक बड़े खेल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने बंगाल के मालदह से आ रहे शराब से लदे ट्रक को जप्त किया है..बरामद शराब 4844 लीटर से अधिक का बताया जा रहा...