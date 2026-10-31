बिहार में भारी बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी, मौसम विभाग ने इन 2 जिलों के लिए जारी किया रेड अलर्ट

पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है। वहीं, सीतामढ़ी और मधुबनी के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया गया है, जहां इस मौसमी सिस्टम का असर सबसे ज्यादा रहने की आशंका है।

पटना: मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने एक मौसमी सिस्टम के असर से शनिवार को बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाएं चलने की संभावना है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने भोजपुर, सारण, सीवान, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर, बांका, भागलपुर, लखीसराय, बेगूसराय और जमुई के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है। यहां आंधी-तूफान, बारिश और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है।



पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है। वहीं, सीतामढ़ी और मधुबनी के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया गया है, जहां इस मौसमी सिस्टम का असर सबसे ज्यादा रहने की आशंका है। पिछले दो-तीन दिनों से रुक-रुक कर हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज हवाओं, बिजली गिरने और और अधिक बारिश का पूर्वानुमान जताया है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और आंधी-तूफान के दौरान सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की है।



किसानों की बढ़ी चिंता

लोगों को सलाह दी गई है कि वे बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने के दौरान खुले इलाकों में जाने से बचें और पेड़ों से दूर रहें। मौसम विभाग ने लोगों से यह भी कहा है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक मौसम अपडेट का ही पालन करें। इस नई चेतावनी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने उन्हें सलाह दी है कि वे खेतों से अतिरिक्त पानी निकाल दें और कटी हुई या तैयार फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रख दें, ताकि नुकसान को कम किया जा सके।