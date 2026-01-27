Main Menu

  मौसम लेगा यू-टर्न ! अगले 24 घंटों में इस राज्य में झमाझम बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट

Edited By Harman, Updated: 27 Jan, 2026 09:27 AM

heavy rainfall warning issued for 25 districts of bihar

Bihar Weather Alert : बिहार में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने राज्य में फिर से घने कोहरे और बारिश की चेतावनी जारी की है। बारिश के साथ मेघगर्जन और वज्रपात की आशंका के चलते लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की गई है।

25 जिलों में बारिश की संभावना

आईएमडी के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 28 जनवरी को राज्य के 25 जिलों में बारिश हो सकती है। इनमें भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल के साथ उत्तर बिहार के सभी जिले शामिल हैं। मौसम विभाग ने पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी और शिवहर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में बारिश के साथ मेघगर्जन और वज्रपात की आशंका है।

तेज हवाएं भी चलने की चेतावनी

इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं झोंकों के साथ चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। बारिश के कारण तापमान में भी बदलाव देखने को मिलेगा। दिन और रात के तापमान में उतार-चढ़ाव के चलते लोगों को एक बार फिर ठंड का अहसास हो सकता है।

