72 घंटे तक सील रहेगी अंतरराष्ट्रीय सीमा, बॉर्डर पर हाई अलर्ट; परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर...

सीमा को 2 मार्च की आधी रात से 5 मार्च की आधी रात तक पूरी तरह सील करने का आदेश दिया गया है। पर्सा जिला प्रशासन और एसएसबी ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।

India-Nepal border sealed : नेपाल में 5 मार्च को होने जा रहे प्रतिनिधि सभा सदस्य के आम चुनाव को देखते हुए सुरक्षा तंत्र पूरी तरह सतर्क हो गया है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पर्सा जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन ने 2 मार्च की आधी रात से 5 मार्च की आधी रात तक भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा को पूरी तरह से बंद रखने का आदेश जारी किया है।

सीमा पर कड़ी चौकसी और निगरानी

पर्सा के जिलाधिकारी भोला दहाल के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय टीम ने रक्सौल-वीरगंज मुख्य सीमा स्थित मैत्री पुल का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सीमा बंदी के दौरान आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। केवल मतदान के उद्देश्य से अपने देश लौट रहे नेपाली नागरिकों को वैध पहचान पत्र के सत्यापन के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। नेपाल सेना, आर्म्ड पुलिस फोर्स और नेपाल पुलिस को बॉर्डर प्वाइंट्स पर कड़ी गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

मौन अवधि और त्योहारों को लेकर सख्त निर्देश

चुनाव प्रचार का शोर सोमवार से थम जाएगा और 'मौन अवधि' लागू हो जाएगी। चुनावी माहौल के साथ-साथ इस वर्ष होली और रमजान का समय भी करीब है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने कानून-व्यवस्था को लेकर विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित गतिविधियां:

सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन और हुड़दंग।

बिना अनुमति के सार्वजनिक मेला या संगीत कार्यक्रम।

होली के दौरान जबरन रंग लगाना या शांति भंग करना।

प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति त्योहारों की आड़ में चुनाव प्रक्रिया या शांति व्यवस्था में बाधा डालने की कोशिश करता है, तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

