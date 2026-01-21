Main Menu

  • पति की हैवानियत! सिलबट्टे से कूचकर पत्नी को मार डाला, तड़प-तड़प कर गई जान; वजह जान उड़ जाएंगे होश

पटना: बिहार से एक रुह कंपा देने वाली घटना की खबर सामने आई है। यहां एक पति ने क्रूरता की हदें पार करते हुए पत्नी पर सिलबट्टे से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस दिल दहलाने वाली वारदात से पूरा इलाके में खौफ का माहौल कायम हो गया।

मिली जानकारी के अनुसार, घटना पटना जिले के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र अंर्तगत मछली गली इलाके में हुई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पत्नी ने किसी धार्मिक समारोह में शामिल होना था।  पति को यह बात पसंद नहीं आई, जिससे बहस बढ़ गई और उसने गुस्से में आकर पत्नी पर सिलबट्टे से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इधर स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। SDPO सचिवालय 2 साकेत कुमार ने बताया कि पति-पत्नी के बीच झगड़ा इसी कारण हुआ था। मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस फिलहाल पति से पूछताछ कर रही है और हत्या के कारणों की जांच कर रही है। पुलिस ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।

