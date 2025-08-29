Main Menu

  • कटिहार में Income Tax की छापेमारी से मचा हड़कंप, मक्का कारोबारी राजेश चौधरी के ठिकानों पर डाली रेड

Edited By Harman, Updated: 29 Aug, 2025 02:33 PM

बिहार के कटिहार जिले के सेमापुर थाना क्षेत्र में इनकम टैक्स की टीम ने शुक्रवार की सुबह बड़ी कार्रवाई की है। यहां मक्का कारोबारी राकेश कुमार चौधरी के आवास और गोदाम पर रेड डाली है।

कारोबारी के आवास एवं कई गोदाम के साथ साथ कुर्सेला, पूर्णिया के गुलाब बाग और राज्य के कई ठिकाने पर भी छापेमारी की सूचना है। राकेश कुमार चौधरी कटिहार के बड़े मक्का कारोबारी है और दिल्ली में उनके परिजन भी मक्का के कारोबार को ही संभालते हैं। फिलहाल सेमापुर स्थित आवास और गोदाम में छापेमारी जारी है। छापेमारी में क्या क्या मिला,अभी तक इसपर कुछ साफ नहीं हो पाया हैं।


 

