मुजफ्फरपुर: बाइक छोड़ने के बदले मांगी 5 हजार घूस, दारोगा का ऑडियो वायरल; पुलिस विभाग में मचा हड़कंप

25 Dec, 2025 12:58 PM

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक पुलिसकर्मी द्वारा ₹5000 रिश्वत मांगे जाने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके बाद पुलिस विभाग में खलबली मच गई।

मिली जानकारी के अनुसार, मामला मिठनपुरा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि वायरल ऑडियो मिठनपुरा थाना में तैनात दारोगा सुभाष राम का बताया जा रहा है। ऑडियो में दारोगा एक व्यक्ति से बाइक छोड़ने के बदले में पैसों की डिमांड कर रहा है। दारोगा सुभाष राम 5000 की डिमांड करते है। बातचीत के दौरान दारोगा सुभाष राम यह भी कहते है कि ये पैसे ले जाकर थाना प्रभारी को जमा करवाने पड़ते हैं।

सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल होने के बाद मामला वरीय अधिकारियों के संज्ञान में आया। इसके बाद टाउन डीएसपी सुरेश कुमार ने पूरे मामले की जांच की। बताया कि वायरल ऑडियो की जांच कराई गई है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर पुलिसकर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। 
 

