Land For Job Case: "कानून के हाथ लंबे होते", CBI कोर्ट के फैसले के बाद लालू परिवार पर संजय सरावगी ने साधा निशाना

Land For Job Case: बिहार भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अध्यक्ष संजय सरावगी ने ‘जमीन के बदले नौकरी घोटाला' मामले में दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत की ओर से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव तथा उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप तय करने के बाद कहा कि लालू यादव परिवार के गुनाहों की फ़ेहरिस्त लंबी होती जा रही है।
"कानून के हाथ लंबे होते"
संजय सरावगी ने बयान जारी कर कहा कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। देश में कानून सबसे बड़ा है और जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है, उस पर कानून अपना काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और घोटाले की स्थिति में कोर्ट निर्धारित कानून के हिसाब से आरोप तय करेगा और उचित फैसला लेगा।
"15 साल के जंगलराज में बहुत सारे घोटाले हुए"
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जमीन के बदले नौकरी के मामले में कोर्ट ने भी माना है कि एक व्यापक आपराधिक साजिश के तहत अपराध को अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि '15 साल के‘जंगलराज'में बिहार में और भी बहुत सारे घोटाले हुए, जिसके कारण हजारों करोड़ रुपए का लालू परिवार को फायदा हुआ और बिहार विकास के मामले में पिछड़ता गया। उन्होंने कहा कि इन घोटालों से बिहार की बहुत बदनामी हुई। रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने जो घोटाला किया, वह राष्ट्रव्यापी था और इसके अलावे बिहार में भी इन लोगों ने कई घोटाले किए।'
संजय सरावगी ने कहा कि अदालत ने इस बात को भी माना है कि लालू यादव का पूरा परिवार राजनीतिक-आपराधिक सिंडिकेट चलाता है। उनका पूरा परिवार राजनीति को अकूत संपत्ति बनाने का टूल समझकर काम करता रहा है और इस परिवार ने बिहार के सरकारी खजाने को लूटकर अपनी संपत्ति बनाई है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में बिहार की जनता ने साफ कर दिया था कि ‘जंगलराज'स्थापित करने वाली भ्रष्टाचारी पार्टी और परिवार को अब वह कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि यह कोई पहला अवसर नही है और इससे पहले भी लालू यादव चारा घोटाले में सजा पा चुके हैं।