VIDEO: Sasaram में गूंजा अपने लाल का नाम.. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर Akashdeep का जोरदार स्वागत

Edited By Ramanjot, Updated: 07 Mar, 2026 05:19 PM
Rohtas: रोहतास जिले के सासाराम में उस समय उत्साह का माहौल बन गया जब अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेटर आकशदीप अपने गृह जिले पहुंचे। अपने जिले के इस स्टार खिलाड़ी को देखने के लिए खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला और लोगों ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाकर इस पल को यादगार बनाया...