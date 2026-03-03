Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • 19 सीट जीतने के बाद भी LJPR को नहीं मिली राज्यसभा सीट, NDA फैसले पर चिराग ने तोड़ी चुप्पी

19 सीट जीतने के बाद भी LJPR को नहीं मिली राज्यसभा सीट, NDA फैसले पर चिराग ने तोड़ी चुप्पी

Edited By SHUKDEV PRASAD, Updated: 03 Mar, 2026 11:12 PM

bihar rajya sabha election 2026

राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। 19 विधायकों वाली Lok Janshakti Party (Ram Vilas) को इस बार राज्यसभा की एक भी सीट नहीं मिली है।

पटना: राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। 19 विधायकों वाली Lok Janshakti Party (Ram Vilas) को इस बार राज्यसभा की एक भी सीट नहीं मिली है। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे कि संख्या बल मजबूत होने के बावजूद पार्टी को मौका क्यों नहीं दिया गया।

इस पूरे घटनाक्रम पर केंद्रीय मंत्री और पार्टी प्रमुख Chirag Paswan की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने साफ कहा कि गठबंधन में सीटों का फैसला आपसी सहमति से होता है और उनकी पार्टी एनडीए के सभी उम्मीदवारों का समर्थन करेगी।

पार्टी के प्रवक्ताओं का कहना है कि राज्यसभा सीट को लेकर कोई नाराजगी नहीं है और गठबंधन धर्म का पालन किया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला आगामी चुनावी रणनीति और पूर्व समझौतों के तहत लिया गया है।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!