Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Bihar News: मधुबनी में कांग्रेस कार्यालय में खूब चले लाठी-डंडे, प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही भिड़े कार्यकर्ता; जाने क्या रही वजह?

Bihar News: मधुबनी में कांग्रेस कार्यालय में खूब चले लाठी-डंडे, प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही भिड़े कार्यकर्ता; जाने क्या रही वजह?

Edited By Harman, Updated: 07 Jan, 2026 08:51 AM

madhubani congress office meeting lathicharge in front of congres state preside

Bihar Congress News: बिहार में कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी उस समय खुलकर सामने आ गई, जब मधुबनी स्थित पार्टी कार्यालय में हार की समीक्षा को लेकर बुलाई गई बैठक देखते ही देखते मंगलवार को हिंसक झड़प में बदल गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं के दो गुटों के बीच...

Bihar Congress News: बिहार में कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी उस समय खुलकर सामने आ गई, जब मधुबनी स्थित पार्टी कार्यालय में हार की समीक्षा को लेकर बुलाई गई बैठक देखते ही देखते मंगलवार को हिंसक झड़प में बदल गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं के दो गुटों के बीच लाठी-डंडे चले और कई लोगों को चोटें आईं। घटना के समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान मौजूद थे।

हार की समीक्षा बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं में तीखी बहस

सूत्रों के अनुसार, विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा के दौरान संगठन की कमजोरी, टिकट वितरण और स्थानीय नेताओं की भूमिका को लेकर तीखी बहस शुरू हुई, जो जल्द ही हाथापाई में तब्दील हो गई। कुछ ही पलों में बैठक स्थल पर अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए। 

बताया जा रहा है कि लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी चुनावी हार के बाद खुलकर सामने आ गई, जिसके चलते विवाद उग्र रूप ले बैठा। कई कार्यकर्ताओं को चोटें आईं, जिन्हें मौके पर प्राथमिक उपचार दिया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और शकील अहमद खान ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। घटना के बाद कांग्रेस कार्यालय परिसर में तनाव का माहौल बना रहा

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!