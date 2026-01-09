Rangoli designs for sankranti: मकर संक्रांति पर रंगोली से सजाएं अपना घर, यहां देखें ट्रेडिशनल, फ्लोरल और मॉडर्न Rangoli Designs

Edited By Ramanjot, Updated: 09 Jan, 2026 06:18 PM

Rangoli designs for sankranti: भारत में मकर संक्रांति (Sankranti ) का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर घर के आंगन में बनाई जाने वाली रंगोली (Rangoli Designs for Sankranti) सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती हैं।...

Rangoli designs for sankranti: भारत में मकर संक्रांति (Sankranti ) का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर घर के आंगन में बनाई जाने वाली रंगोली (Rangoli Designs for Sankranti) सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती हैं। खासतौर पर दक्षिण भारत में संक्रांति पर रंगोली बनाने की परंपरा बेहद लोकप्रिय है।

Sankranti 2026 की Trending Rangoli Designs

इस साल रंगोली डिजाइन्स में पारंपरिक के साथ-साथ मॉडर्न टच भी देखने को मिल रहा है:

फूलों से बनी रंगोली (Floral Rangoli Designs)







दीपक और सूर्य थीम रंगोली





पोंगल, बैल और फसल से जुड़ी डिज़ाइन्स





कलरफुल ज्योमेट्रिक Rangoli Patterns



ट्रेडिशनल Sankranti Rangoli Designs





ये डिजाइन्स न सिर्फ देखने में खूबसूरत होती हैं, बल्कि त्योहार की सांस्कृतिक भावना को भी दर्शाती हैं।

Simple Rangoli Designs for Sankranti

अगर आपके पास समय कम है, तो Simple Rangoli Designs for Sankranti भी बेहतरीन विकल्प हैं। चावल के आटे, हल्दी और प्राकृतिक रंगों से बनी साधारण रंगोली भी बेहद आकर्षक लगती है और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होती है।

मकर संक्रांति पर रंगोली सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि परंपरा, आस्था और उत्सव का संगम है। इस Sankranthi 2026 पर खूबसूरत Rangoli Designs for Sankranthi के साथ अपने घर को सजाएं और त्योहार को बनाएं यादगार।