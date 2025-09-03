मोतिहारी में शराब माफियाओं पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कंटेनर ट्रक और 8 कारों से 1189 लीटर शराब बरामद

:पूर्वी चम्पारण पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार की देर रात पिपराकोठी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने एक कंटेनर ट्रक और 08 मारुति ऑल्टो कारों से 1189.8 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की है।

मोतिहारी:पूर्वी चम्पारण पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार की देर रात पिपराकोठी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने एक कंटेनर ट्रक और 08 मारुति ऑल्टो कारों से 1189.8 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की है। इस दौरान पुलिस ने एक ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया है।

गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई

02 सितंबर की रात करीब 11 बजे पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एनएच-27 से एक कंटेनर ट्रक शराब लेकर पिपराकोठी की ओर बढ़ रहा है। सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (सदर-2) जितेश पाण्डेय के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम ने पिपराकोठी चौक पर वाहन चेकिंग शुरू की और संदिग्ध ट्रक को रोककर तलाशी ली।

इतनी बड़ी मात्रा में शराब बरामद

तलाशी में कंटेनर ट्रक और कारों से कुल 1189 लीटर 800 एमएल अंग्रेजी शराब बरामद हुई। जब्त शराब में –

Royal Stag Premier Whisky – 1170 लीटर

Carlsberg Premium Elephant Beer – 19.8 लीटर

इसके अलावा पुलिस ने 08 मारुति ऑल्टो K10 कारें, एक GPS डिवाइस, और रेडमी मोबाइल (दो सिम सहित) भी जब्त किया।

गिरफ्तार आरोपी

इस कार्रवाई में पुलिस ने ट्रक चालक नरेश राम (पिता- रामाश्रय राम, निवासी- देवरिया कोठी चांद केवारी, जिला- मुजफ्फरपुर) को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ पिपराकोठी थाना में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

छापेमारी दल

कार्रवाई में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (सदर-2) जितेश पाण्डेय, थानाध्यक्ष धनंजय कुमार-2, उपनिरीक्षक मनीष कुमार, शषी भूषण कुमार, धनंजय कुमार-1 और पिपराकोठी थाना के सशस्त्र बल शामिल रहे।