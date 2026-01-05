मुजफ्फरपुर: क्रिकेट मैच देखकर लौट रहे 2 युवकों के साथ दर्दनाक हादसा, ट्रक से भिड़ी बाइक.... मौके पर तोड़ा दम
Edited By Harman, Updated: 05 Jan, 2026 04:15 PM
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक दर्दनाक घटना की खबर सामने आई है। यहां क्रिकेट मैच देखकर लौट रहे दो युवक भयानक हादसे का शिकार हो गए। वही दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक दर्दनाक घटना की खबर सामने आई है। यहां क्रिकेट मैच देखकर लौट रहे दो युवक भयानक हादसे का शिकार हो गए। वही दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
मिली जानकारी के मुताबिक, सड़क दुर्घटना साहेबगंज थाना क्षेत्र के साहेबगंज–फुलवरिया रोड के पास हुई। मृतकों की पहचान चंद्रिका कुमार साह और राजू कुमार पटेल के रूप में की गई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार दोनों युवक तेज रफ्तार से आ रहे थे। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से बाइक ट्रक से टकरा गई। बाइक बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दोनों युवकों की मौके पर ही जान चली गई।
इधर हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
Related Story
कोचिंग जा रहे दोस्तों के साथ हुआ भयानक हादसा, 2 की दर्दनाक मौत...मची चीख-पुकार
सामान खरीदने जा रहे 2 दोस्तों के साथ भयानक हादसा, तेज रफ्तार हाईवा ने कुचला; दोनों की दर्दनाक मौत
खगड़िया में भयानक हादसा, घर लौट रहे 2 दोस्तों को यूं खींच ले गई मौत...परिजनों में मची चीख-पुकार
सुपौल में तेज रफ्तार ने छीनी 2 दोस्तों की जिंदगी, दर्दनाक हादसे से परिवार में मची चीख-पुकार, जानें...
मुजफ्फरपुर में 21 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या, दुकान से लौट रहा था घर...रास्ते में बदमाशों ने...
पटना में दिल दहलाने वाली घटना, बेटे को फांसी के फंदे से लटकता देख मां ने भी तोड़ा दम; जानें क्या है...
मुजफ्फरपुर में हैवानियत! दोस्त की बहन के साथ की घिनौनी करतूत, घर में अकेली देख वारदात को दिया अंजाम
बेगूसराय में दर्दनाक हादसा, कोचिंग जा रहे 11 साल के बच्चे को ट्रैक्टर ने कुचला...मौके पर मौत
सारण में दर्दनाक हादसा, घर लौट रहे शख्स को यूं खींच ले गई मौत, मची चीख-पुकार
पुलिस ने नाके पर रोकी कार, तलाशी में मिला कुछ ऐसा देखकर उड़े सभी के होश, 2 लोगों को तुरंत किया...