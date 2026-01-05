Main Menu

मुजफ्फरपुर: क्रिकेट मैच देखकर लौट रहे 2 युवकों के साथ दर्दनाक हादसा, ट्रक से भिड़ी बाइक.... मौके पर तोड़ा दम

Edited By Harman, Updated: 05 Jan, 2026 04:15 PM

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक दर्दनाक घटना की खबर सामने आई है। यहां क्रिकेट मैच देखकर लौट रहे दो युवक भयानक हादसे का शिकार हो गए। वही दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक दर्दनाक घटना की खबर सामने आई है। यहां क्रिकेट मैच देखकर लौट रहे दो युवक भयानक हादसे का शिकार हो गए। वही दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

मिली जानकारी के मुताबिक, सड़क दुर्घटना साहेबगंज थाना क्षेत्र के साहेबगंज–फुलवरिया रोड के पास हुई। मृतकों की पहचान चंद्रिका कुमार साह और राजू कुमार पटेल के रूप में की गई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार दोनों युवक तेज रफ्तार से आ रहे थे। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से बाइक ट्रक से टकरा गई। बाइक बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दोनों युवकों की मौके पर ही जान चली गई।

इधर हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।


 

