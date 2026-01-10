क्या CM नीतीश को मिलेगा 'भारत रत्न'? JDU नेता के बाद जीतनराम मांझी ने उठाई मांग, बोले- ये शब्द सुनने....

Nitish Kumar Bharat Ratna: जदयू के वरिष्ठ नेता के.सी. त्यागी (K.C. Tyagi) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को भारत रत्न से सम्मानित करने पर विचार करने का आग्रह किया है। वहीं, के.सी....

Nitish Kumar Bharat Ratna: जदयू के वरिष्ठ नेता के.सी. त्यागी (K.C. Tyagi) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को भारत रत्न से सम्मानित करने पर विचार करने का आग्रह किया है। वहीं, के.सी. त्यागी के बाद अब केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी (Jitan Ram Manjhi) ने भी नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की है।

....एक बार फिर से सबको चौकाएंगें- Jitan Ram Manjhi

शनिवार को जीतनराम मांझी (Jitan Ram Manjhi) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, " भारत रत्न नीतीश कुमार जी…ये शब्द सुनने में कितना अच्छा लगेगा ना। हमें पुर्ण विश्वास है कि अपने फैसले से सबको चौंका देने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न से नवाजे जाने का फैसला कर एक बार फिर से सबको चौकाएंगें। भारत रत्न नीतीश कुमार…।"



बता दें कि इससे पहले के.सी. त्यागी ने प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में कहा कि समाजवादी आंदोलन के ‘अनमोल रत्न' नीतीश कुमार सर्वोच्च नागरिक सम्मान के पात्र हैं। भारत रत्न, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। त्यागी ने कहा, “आपके (नरेन्द्र मोदी के) प्रयासों से प्रभावित होकर, मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि समाजवादी आंदोलन के अनमोल रत्न नीतीश कुमार भी इस सम्मान के पात्र हैं। कई नायकों को अपने जीवनकाल में यह सम्मान प्राप्त हुआ है।” जद (यू) नेता ने कहा, “लाखों लोगों की ओर से, मैं आशा करता हूं और निवेदन करता हूं कि हमारे प्रिय नेता नीतीश कुमार को यह सम्मान प्रदान किया जाए ताकि इतिहास आपके प्रयासों को याद रखे।”