Nitish Kumar: 7 मार्च को किशनगंज दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विकास योजनाओं की देंगे सौगात

मुख्यमंत्री का दौरा ठाकुरगंज स्थित पावरग्रिड परिसर से शुरू होगा। यहां वे जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इस बैठक का मुख्य एजेंडा शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क निर्माण की वर्तमान स्थिति, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति...

Nitish Kumar News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के किशनगंज दौरे को लेकर प्रशासनिक सरगर्मी तेज हो गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री 7 मार्च को ठाकुरगंज में लगभग दो घंटे का समय बिताएंगे। इस दौरान वे विकास योजनाओं की समीक्षा, जनसभा को संबोधन और कई नई परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे।

पावरग्रिड परिसर में होगी उच्चस्तरीय समीक्षा

मुख्यमंत्री का दौरा ठाकुरगंज स्थित पावरग्रिड परिसर से शुरू होगा। यहां वे जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इस बैठक का मुख्य एजेंडा शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क निर्माण की वर्तमान स्थिति, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। और जिले की आधारभूत संरचना (Infrastructure) की प्रगति रिपोर्ट है।

जनसभा और शिलान्यास कार्यक्रम

समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वे भविष्य के विकास लक्ष्यों और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर अपनी बात रखेंगे। इसके उपरांत, धर्मकांटा चांदनी चौक के समीप निर्माणाधीन बायपास के पास वे विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। विशेष रूप से, बायपास निर्माण को शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की दिशा में एक 'गेम चेंजर' माना जा रहा है।

प्रशासन अलर्ट मोड पर

मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। पावरग्रिड के समीप अस्थाई हैलीपैड का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। जिला पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है और चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जा रही है। वहीं नगर निकाय द्वारा साफ-सफाई, बैरिकेडिंग और सौंदर्यीकरण का कार्य युद्धस्तर पर जारी है।