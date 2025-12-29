Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पटना में अरुण जेटली की जयंती पर राजकीय समारोह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि

पटना में अरुण जेटली की जयंती पर राजकीय समारोह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि

Edited By Ramanjot, Updated: 29 Dec, 2025 05:34 AM

nitish kumar tribute arun jaitley

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता स्व० अरुण जेटली की जयंती के अवसर पर बिहार सरकार द्वारा पटना में राजकीय जयंती समारोह का आयोजन किया गया।

पटना: पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता स्व० अरुण जेटली की जयंती के अवसर पर बिहार सरकार द्वारा पटना में राजकीय जयंती समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पीसी कॉलोनी, कंकड़बाग स्थित सेक्टर-ए, पार्क संख्या-31 में संपन्न हुआ।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्व० अरुण जेटली की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने देश की राजनीति और आर्थिक सुधारों में जेटली के योगदान को याद किया।

मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की रही मौजूदगी

राजकीय समारोह में जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, कृषि मंत्री रामकृपाल यादव, गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार, सांसद रविशंकर प्रसाद, विधायक संजीव चौरसिया एवं रत्नेश कुशवाहा सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

इसके अलावा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, पूर्व विधायक अरुण कुमार सिन्हा, बिहार राज्य नागरिक परिषद के महासचिव अरविंद कुमार सहित बड़ी संख्या में सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों से श्रद्धांजलि समारोह बना विशेष

इस अवसर पर सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के कलाकारों द्वारा आरती-पूजन, बिहार गीत और देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई, जिससे पूरा वातावरण राष्ट्रभक्ति और श्रद्धा से सराबोर हो गया।

कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने स्व० अरुण जेटली को एक कुशल प्रशासक, प्रखर वक्ता और दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया, जिन्होंने देश की आर्थिक नीतियों और संसदीय परंपराओं को नई दिशा दी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!