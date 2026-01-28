Main Menu

  शादी से किया इंकार तो महिला सिपाही के अश्लील तस्वीर और वीडियो किए वायरल, अब थाने में मामला दर्ज

Edited By Harman, Updated: 28 Jan, 2026 10:16 AM

obscene pictures and videos of a female police officer were leaked online

Bihar News : बिहार के भागलपुर जिले से महिला सिपाही को निशाना बनाकर बदमाशों ने उसकी अश्लील वीडियो वायरल कर दी। आरोप है कि दो युवकों ने शादी के लिए दबाव बनाने में असफल होने के बाद सोशल मीडिया के जरिए महिला सिपाही को ब्लैकमेल किया और उसकी छवि खराब करने...

Bihar News : बिहार के भागलपुर जिले से महिला सिपाही को निशाना बनाकर बदमाशों ने उसकी अश्लील वीडियो वायरल कर दी। आरोप है कि दो युवकों ने शादी के लिए दबाव बनाने में असफल होने के बाद सोशल मीडिया के जरिए महिला सिपाही को ब्लैकमेल किया और उसकी छवि खराब करने की कोशिश की।

पीड़िता के परिजनों के अनुसार, हाल ही में महिला का चयन बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर हुआ था। भागलपुर और पूर्णिया जिले के रूपौली थाना क्षेत्र से जुड़े दो युवक लगातार फोन कर महिला सिपाही से संपर्क साध रहे थे और उस पर शादी का दबाव बना रहे थे। जब महिला सिपाही ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया, तो आरोपियों ने बदले की नीयत से सोशल मीडिया पर उसके नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो वायरल कर दिए। 

मामले की जानकारी मिलते ही पीड़िता की मां ने थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। शिकायत में साइबर अपराध, ब्लैकमेलिंग और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।बरारी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स की तकनीकी जांच की जा रही है और डिजिटल साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

