Patna Hostel Case: NEET छात्रा की मौत के बाद तनाव, पटना हॉस्टल के बाहर माता-पिता का हंगामाा; जांच के लिए SIT गठित

Patna Hostel Case: रविवार को पटना हॉस्टल के बाहर जमा हुए माता-पिता ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि हॉस्टल अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं और एक NEET उम्मीदवार की इलाज के दौरान मौत के बाद छात्र अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे हैं। छात्रों के माता-पिता ने कहा कि उन्हें परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई।



एक हॉस्टलर की मां, पूनम सिंह ने कहा कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद माता-पिता को बाहर रखा जा रहा है। उन्होंने बताया, "मेरे बच्चे का लैपटॉप, किताबें, बिस्तर और कपड़े यहीं हैं। वे जवाब नहीं दे रहे हैं और अंदर से दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं।" इन्हीं मुद्दों पर बात करते हुए, एक अन्य हॉस्टलर के पिता, संतोष कुमार ने कहा कि माता-पिता अपने बच्चों के लिए ज़रूरी पढ़ाई का सामान लेने आए थे। उन्होंने कहा, "हम किताबें और दूसरी चीजें लेने आए हैं। सब कुछ अभी भी हॉस्टल में है। कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। छात्र परीक्षा कैसे देंगे? पुलिस कुछ नहीं कह रही है।"



पुलिस अधिकारी ने कहा, "एक SIT का गठन किया गया है। जांच का दायरा अब बढ़ गया है। सभी पहलुओं पर रिपोर्ट मिलने के बाद, जांच को उसी के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा। कमजोर वर्गों के लिए ADG (अतिरिक्त महानिदेशक) यहां मौजूद थे। कई मुद्दों पर गौर किया गया, और कई नई जांच भी की गई हैं।" इससे पहले, 12 जनवरी को ASP सदर पटना अभिनव कुमार ने कहा था कि मामले में यौन उत्पीड़न की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, और जनता से अफवाहें न फैलाने का आग्रह किया था। ASP कुमार ने कहा, "दुर्भाग्य से, इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। आज, एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, और लड़की का पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के तहत किया गया। अब तक की जांच में किसी भी यौन उत्पीड़न की पुष्टि नहीं हुई है। जांच के लिए कई बिंदु हैं।



पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। जो भी कार्रवाई की जाएगी, वह सबूतों के आधार पर होगी। मेरी लोगों से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। केवल सबूतों के आधार पर ही बोलें। बिना सबूत के कुछ भी न करें, और कानून को अपने हाथ में न लें। किसी भी डॉक्टर ने मुझे यह नहीं बताया है कि यौन उत्पीड़न या पेनिट्रेटिव यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है।" उन्होंने आगे कहा, "हॉस्टल ऑपरेटर और मैनेजर से पूछताछ की गई है। अब तक की जांच में, हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे उनकी गिरफ्तारी हो या किसी को फंसाया जा सके। पुलिस बिना सबूत के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती।"